ODTÜ'lü akademisyenler Boğaziçi olaylarına destek verdi
Boğaziçi olaylarında gözaltına alınan onlarca şüphelinin terör bağlantılı çıkmasına aldırmadan destek veren CHP ve HDP'ye ODTÜ’lü akademisyenler de katıldı. Söz konusu akademisyenler ODTÜ'de eylem yaptı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin başlattığın eylemlere ODTÜ'lü akademisyenler de katıldı. Siyasi tavır alarak sürekli iktidara yönelik protestoların yapıldığı ODTÜ'de akademisyenler Boğaziçi eylemi yaptı
Türkiye'yi yeniden karanlık günlerin içerisine çekmek isteyen bir takım odaklar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasını bahane ederek eylemlerin fitilini ateşledi.
Tıpkı Gezi Parkı olaylarının başlamasında olduğu gibi barışçıl gösterilen eylemler kapsamında polis ekiplerine saldırılar düzenlendi, sokaklara barikatlar kurulmak istendi.
İLK DESTEK CHP VE HDP'DEN
Türkiye geneline yayılmak istenen eylemlere bazı üniversitelerde görev yapan bazı akademisyenler de destek veriyor.
Siyasi tavır alarak sürekli iktidara yönelik protestoların yapıldığı ODTÜ'de akademisyenler Boğaziçi eylemi yaptı.
Öğrencime dokunma yazılı bir pankart açan ODTÜ'lü akademisyenler, polis ekiplerini şiddet uygulamakla suçladı ve Melih Bulu'nun istifasını istedi.
ONLARCA GÖSTERİCİ TERÖR BAĞLANTILI ÇIKTI
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de dün gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı.
Kadıköy'de dün yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.
Açıklamada, "1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 kişinin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" bilgilerine yer verildi.