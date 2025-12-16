Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Toprakta gübre, evde temizlik, sofrada besin: Her alanda işe yarıyor

Günlük hayatta sıkça tüketilen muzun kabuğu, genellikle fark edilmeden çöpe gidiyor. Oysa muz kabuğu, hem çevre hem de sağlık açısından güçlü bir potansiyele sahip. Doğru şekilde değerlendirildiğinde muz kabuğu; sürdürülebilir yaşamdan ev temizliğine, hatta beslenmeye kadar pek çok alanda etkili bir alternatif sunuyor.