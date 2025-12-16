Viral Galeri Viral Liste Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Özür dilerim ne zaman, nerede çekildi?

İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği Özür Dilerim, televizyon yayınlarıyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Komedi ile duyguyu aynı potada buluşturan film, geçmişle yüzleşme temasını sade bir anlatımla işliyor. Yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merak uyandırıyor.

Beyaz perdedeki gösteriminin ardından televizyon ekranlarına gelen Özür Dilerim, bu akşam izleyiciyle buluştu. Samimi dili ve tanıdık karakterleriyle dikkat çeken film, yayın öncesinde yeniden gündeme geldi.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NE?

Deniz fenerinde görev yapan Erkin, hayatını insanlardan uzak, sessiz bir düzen içinde sürdürmektedir. Borçlarla boğuştuğu bir dönemde, huzurevinde kalan dedesinin vefat ettiği haberini alır.

Hemen yola çıkan Erkin'i orada beklenmedik bir vasiyet karşılar. Dedesi, geçmişte kırdığı iki kişiden, kardeşi Koray ile eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini istemiştir. Bu şartı yerine getirmeden borçlarından kurtulma şansı olmayan Erkin, kendini sürprizlerle dolu, kimi zaman eğlenceli kimi zaman duygusal bir yolculuğun içinde bulur.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Gizem Karaca

Mert Turak

Yeliz Kuvancı

Müfit Kayacan

Metin Coşkun

Yonca Şahinbaş

Kerimcan Kamal

Gümeç Alpay

Fatma Toptaş

Binnur Şerbetçioğlu

Emre Akarsu

Kadir Polatçı

