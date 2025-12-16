Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Özür dilerim ne zaman, nerede çekildi?

Hemen yola çıkan Erkin'i orada beklenmedik bir vasiyet karşılar. Dedesi, geçmişte kırdığı iki kişiden, kardeşi Koray ile eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini istemiştir. Bu şartı yerine getirmeden borçlarından kurtulma şansı olmayan Erkin, kendini sürprizlerle dolu, kimi zaman eğlenceli kimi zaman duygusal bir yolculuğun içinde bulur.