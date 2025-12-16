Skandal görüntüleri kim servis etti? I Tek vasiyeti Türk bayrağıydı: Rakı savunması böyle çöktü

16 Aralık 2025, Salı
16.12.2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP eski Milletvekili Kamer Genç’in ölümünün ardından mezarı başında elinde rakı kadehleriyle ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntüleri kimin sızdırdığı merak konusu olurken skandal görüntüler sonrası “vasiyet” savunması da çöktü. Konuyu A Haber’de değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, Kamer Genç’in tek vasiyetinin bulunduğunu onun da “tabutunun Türk bayrağına sarılması” isteği olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili'nin de aralarında bulunduğu isimler Kamer Genç'in mezarı başında rakı kadehleriyle skandal görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 5 yıl önce yaşanan olay ülke gündemine otururken Genç'in avukatı yaşananlara sert tepki gösterdi. Taraflar mahkemelik olurken görüntüleri kimin sızdırdığı ise merak konusu oldu.

TEK VASİYETİ VARDI: TABUTUM TÜRK BAYRAĞINA SARILSIN

Gazeteci Zafer Şahin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede CHP'li kaynaklarından aldığı bilgileri paylaştı. Şahin, Kamer Genç'in yalnızca bir vasiyeti olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

Bu arada Kamer Genç'e Allah rahmet eylesin. Ben bugün CHP'den bir haber kaynağımla görüştüm; Kamer Genç'in tek bir vasiyeti olduğunu söyledi: "Benim tabutumu Türk bayrağına sarın." Tek vasiyeti oymuş. Burada Veli Ağbaba, Özgür Özel, işte eski milletvekilleri Cengiz Gökçe, Yüksel Mansur Kılınç ve Pınar Uzun Okakın... Kamer Genç'in mezarında ellerinde rakı ile gitmişler.

GÖRÜNTÜLERİ KİM SERVİS ETTİ?

Ben şunu görüyorum; bence Özgür Özel bir gün CHP Genel Başkanı olacağını hiç düşünmemiş. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede, bir siyasi partinin genel başkanlığını hedefleyen bir insan, elinde rakı kadehiyle bir mezar başında bu görüntüyü vermez. Verirseniz bu görüntü ortaya çıkar. Muhtemelen CHP içindeki parti içi rekabetin bir yansıması olarak bu görüntü servis edilmiş olabilir.

"CENAZE TÖRENİNİN OLDUĞU GÜN YAYINLANDI"

Dün CHP Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Hanım vefat etti, Allah rahmet eylesin. Onun toprağa verildiği gün bu görüntünün servis edilmiş olması da bence dikkat çekici. Siyaset acımasız. Buradan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya bir mağduriyet hikayesi çıkmaz. Siyaset yapıyorsan şu görüntüyü vermeyeceksin. Hayatını kaybetmiş bir insanın mezarı başında bu görüntüyü verdiğinde, o insanı da töhmet altında bırakıyorsun. "Kamer Genç'in vasiyeti buydu" diyorsun.

"KEŞKE YAPAY ZEKA GÖRÜNTÜSÜ OLSAYDI"

Keşke bu bir yapay zeka görüntüsü olsaydı da Türkiye bunu tartışmak zorunda kalmasaydı. Bir yandan "Muhafazakarların da güvencesi benim, iktidar olduğumuzda kimse endişe etmesin" diyorsun; öte yandan mezar başında alkol tüketiyorsun. Senin taziyen böyle olursa insanlar sana ne diyecek?

Kamer Genç’in mezarında rakı skandalı!Kamer Genç’in mezarında rakı skandalı! KAMER GENÇ'İN MEZARINDA RAKI SKANDALI!

