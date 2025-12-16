Skandal görüntüleri kim servis etti? I Tek vasiyeti Türk bayrağıydı: Rakı savunması böyle çöktü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili'nin de aralarında bulunduğu isimler Kamer Genç'in mezarı başında rakı kadehleriyle skandal görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 5 yıl önce yaşanan olay ülke gündemine otururken Genç'in avukatı yaşananlara sert tepki gösterdi. Taraflar mahkemelik olurken görüntüleri kimin sızdırdığı ise merak konusu oldu.

TEK VASİYETİ VARDI: TABUTUM TÜRK BAYRAĞINA SARILSIN

Gazeteci Zafer Şahin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede CHP'li kaynaklarından aldığı bilgileri paylaştı. Şahin, Kamer Genç'in yalnızca bir vasiyeti olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

Bu arada Kamer Genç'e Allah rahmet eylesin. Ben bugün CHP'den bir haber kaynağımla görüştüm; Kamer Genç'in tek bir vasiyeti olduğunu söyledi: "Benim tabutumu Türk bayrağına sarın." Tek vasiyeti oymuş. Burada Veli Ağbaba, Özgür Özel, işte eski milletvekilleri Cengiz Gökçe, Yüksel Mansur Kılınç ve Pınar Uzun Okakın... Kamer Genç'in mezarında ellerinde rakı ile gitmişler.