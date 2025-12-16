Viral Galeri Viral Liste Sadece dinler gibi yapanlar dikkat! O hareket sizi ele veriyor: Kimse fark etmiyordu ama…

Sadece dinler gibi yapanlar dikkat! O hareket sizi ele veriyor: Kimse fark etmiyordu ama…

Göz kırpma çoğu zaman fark edilmeden yapılan basit bir refleks olarak görülür. Ancak yeni bir araştırma, bu küçük hareketin dikkatle doğrudan ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle dinleme anlarında değişen göz kırpma sıklığı, zihnin ne kadar meşgul olduğunu gösterebilir.

Günlük konuşmalarda karşımızdakinin gerçekten dinleyip dinlemediğini anlamak zor olabilir. Bilim insanları bu soruya beklenmedik bir yerden yaklaşıyor. Yapılan yeni bir çalışma, göz kırpmanın düşündüğümüzden daha fazla şey anlattığını gösteriyor.

DİKKATİN GÖRÜNMEZ İŞARETİ

Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nden araştırmacılar, göz kırpma ile dikkat arasındaki ilişkiyi inceledi. Çalışmaya 49 gönüllü katıldı. Deneyler iki aşamada yürütüldü.

Deneyler sırasında katılımcılara cümleler yüksek sesle okundu. Arka plan gürültüsü artırıldığında, katılımcıların göz kırpma sıklığının belirgin biçimde azaldığı gözlemlendi. Gürültü ne kadar fazlaysa, göz kırpma da o kadar seyrekleşti.

IŞIK MI DİKKAT Mİ ETKİLİ?

Araştırmada farklı aydınlatma koşulları da test edildi. Ancak ışığın göz kırpma üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü. Bu bulgu, değişimin görsel yorgunluktan değil, konuşmayı anlama çabasından kaynaklandığını ortaya koydu.

Bu araştırma sonucu dikkatle dinleyen kişilerin konuşmacıyla göz kırpma zamanlamasını bilinçsizce senkronize ettiğini ortaya koyuyor.

