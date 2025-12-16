Sadece dinler gibi yapanlar dikkat! O hareket sizi ele veriyor: Kimse fark etmiyordu ama…

Günlük konuşmalarda karşımızdakinin gerçekten dinleyip dinlemediğini anlamak zor olabilir. Bilim insanları bu soruya beklenmedik bir yerden yaklaşıyor. Yapılan yeni bir çalışma, göz kırpmanın düşündüğümüzden daha fazla şey anlattığını gösteriyor.