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Son dakika: Boğaziçi eylemlerine katılan teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi… eylemlerine katılan öğrenci kılığındaki militanların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıntıları ekibinden aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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SON DAKİKA: eylemlerine katılan öğrenci kılığındaki militanların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

'ndeki eylemlere terör örgütü militanlarının sızdığı emniyet raporlarına da yansıdı.

o teröristlere ait fotoğraflara ulaştı.

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O fotoğraflarda öğrenci kılığında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere katılanlar var.

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