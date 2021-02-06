Son dakika: Boğaziçi eylemlerine katılan teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi… Boğaziçi eylemlerine katılan öğrenci kılığındaki militanların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu aktardı.
SON DAKİKA: Boğaziçi eylemlerine katılan öğrenci kılığındaki militanların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere terör örgütü militanlarının sızdığı emniyet raporlarına da yansıdı.
A Haber o teröristlere ait fotoğraflara ulaştı.
O fotoğraflarda öğrenci kılığında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere katılanlar var.
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Ayrıntıları A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu aktardı.
Fotoğraflarda yer alan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Elif B. götürülüyor.
Muhammed E. PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteriyor.
Evin E. İse PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteriyor.
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