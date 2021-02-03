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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Kadıköy'de polis aracını taşladılar! Skandal görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki Giriş: 03.02.2021 00:05 Güncelleme:03.02.2021 00:06 Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere destek vermek isteyen bir grup provokatör akşam saatlerinde Kadıköy'de polis araçlarını taşladılar. Polislere linç girişiminde bulundular. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç yaşanan bu görüntülere ise A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Genç, "Bunlar protesto filan değil şiddet eylemdir, kimse bize doğru dil kullanalım diye uyarılarda bulunmasın. Bu görüntüler bize çağrışım yapıyor. Gezi olaylarından tanıyoruz bu vandalları" dedi. DİĞER