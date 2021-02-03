Kadıköy'de polis aracını taşladılar! Skandal görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki

Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere destek vermek isteyen bir grup provokatör akşam saatlerinde Kadıköy'de polis araçlarını taşladılar. Polislere linç girişiminde bulundular. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç yaşanan bu görüntülere ise A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Genç, "Bunlar protesto filan değil şiddet eylemdir, kimse bize doğru dil kullanalım diye uyarılarda bulunmasın. Bu görüntüler bize çağrışım yapıyor. Gezi olaylarından tanıyoruz bu vandalları" dedi.

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