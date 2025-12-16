Viral Galeri Viral Liste ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim ÖGG sınavı 14 Aralık 2025'te yapıldı. Sınavın ardından adaylar, soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Bugün ise merakla beklenen soru ve cevaplar erişime açıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 20:05
ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

14 Aralık 2025'te düzenlenen 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı sona erdi. Sınav sonrasında adaylar sorular ve cevaplar için beklemeye başladı. Bugün ise EGM tarafından soru ve cevapların adayların erişime açıldığı duyuruldu. Peki, 118. Dönem ÖGG sınav soru ve cevaplarına nasıl bakılır?

ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

118. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, 118. dönem ÖGG sınavına ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarları 16 Aralık 2025 itibarıyla adayların erişimine sunuldu.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Adayların yazılı sınav sorularına yönelik itiraz başvuruları 17–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından itiraz sonuçları 26 Aralık 2025'te ilan edilecek.

ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuzda, 118. Dönem ÖGG sınav sürecine dair takvim açıklandı. Buna göre adaylar, sınav sonuçlarına 2 Ocak 2026 tarihinde ulaşabilecek.

ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Kılavuzda belirtilen diğer kritik tarihler ise şu şekilde sıralanıyor:

16 Aralık 2025 - Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılacak.

17–19 Aralık 2025 - Yazılı sınav sorularına itiraz edilebilecek.

26 Aralık 2025 - Soru itirazlarına ilişkin sonuçlar ilan edilecek.

SON DAKİKA