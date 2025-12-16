ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: ÖGG 118. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

14 Aralık 2025'te düzenlenen 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı sona erdi. Sınav sonrasında adaylar sorular ve cevaplar için beklemeye başladı. Bugün ise EGM tarafından soru ve cevapların adayların erişime açıldığı duyuruldu. Peki, 118. Dönem ÖGG sınav soru ve cevaplarına nasıl bakılır?