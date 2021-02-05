Son dakika: Boğaziçi eylemlerinde yer alan teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi... Boğaziçi'ndeki eylemlerde de yer alan teröristlerin görüntüleri çıktı. Görüntülerde öğrenci kılığındaki militanların ellerine geçenleri eylemleri durdurmakla görevli polislere fırlattığı görülüyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını bahane ederek ortalığı karıştıran teröristlerin görüntüleri çıktı.
Görüntülerde öğrenci kılığındaki militanların ellerine geçenleri eylemleri durdurmakla görevli polislere fırlattığı görülüyor.
Emniyet'in kayıtlarından çıkan görüntülerde Kadıköy'deki daha önceki eylemlerde yer alan provokatörlerin açık seçik olaylara karıştığı görülüyor.
Eylemlerde yer alan şahısların terörle bağlantıları tespit edildi.
Olaylarla ilgili görüntülerde yer alan 3 kişi gözaltında bulunuyor.
BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNDE DE YER ALAN O TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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