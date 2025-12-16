Viral Galeri Viral Liste TCDD işçi alımı sonuçları | TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 780 kişilik işçi alımı sürecinde takvim ilerledikçe adaylardaki beklenti artıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura aşamasına çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen işlemler sonrası ortaya çıkan tablo merakla takip ediliyor.

TCDD'nin farklı kadrolarda gerçekleştireceği sürekli işçi alımı için başvuru süreci geride kaldı. Kasım ayında tamamlanan başvuruların ardından adaylar, kura çekimiyle ilgili gelişmelere odaklandı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve sonraki adımlar yakından izleniyor.

TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TCDD'nin 2025 yılı işçi alımı kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi, 16 Aralık günü saat 10.00'da noter gözetiminde yapılarak tamamlandı. Çekiliş sonucunda, her kadro için ihtiyaç duyulan sayıda asıl aday ile bunun dört katı kadar yedek aday belirlendi. Ancak asıl ve yedek listeler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kura sonuçlarının, TCDD'nin resmi internet sitesi tcdd.gov.tr üzerinden duyuru formatında yayımlanması bekleniyor. Adaylar sonuç ekranında sıra numarası, T.C. kimlik numarası, ad-soyad bilgileri, İŞKUR ilan numarası, görev yeri, unvan ve asıl ya da yedek durumlarını görüntüleyebilecek.

HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILDI?

Kura çekimiyle birlikte vinç operatörü, demiryolu hat bakım personeli, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi kadroları için alım süreci yürütüldü. Bazı pozisyonlar için ise sözlü sınav yöntemi uygulanacak.

KURA SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Kura sonucunda asıl listede yer alan adayların, başvuruda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti için belge teslim süreci başlayacak. Gerekli evrakların hangi tarihler arasında teslim edileceği, TCDD'nin resmi internet sitesi tcdd.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünden ilan edilecek.

