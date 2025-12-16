Viral
TCDD işçi alımı sonuçları | TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 780 kişilik işçi alımı sürecinde takvim ilerledikçe adaylardaki beklenti artıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura aşamasına çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen işlemler sonrası ortaya çıkan tablo merakla takip ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 17:24