TCDD işçi alımı sonuçları | TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TCDD'nin 2025 yılı işçi alımı kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi, 16 Aralık günü saat 10.00'da noter gözetiminde yapılarak tamamlandı. Çekiliş sonucunda, her kadro için ihtiyaç duyulan sayıda asıl aday ile bunun dört katı kadar yedek aday belirlendi. Ancak asıl ve yedek listeler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.