Türk hava sahasına giren İHA kime ait? A Haber’de çarpıcı analiz

Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracı (İHA), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından takibe alınarak uygun ve emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldü. Olayın ardından İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu merak konusu olurken, yaşanan hareketliliğin Karadeniz'de devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Gelişmeyi uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

"SINIRLARIMIZA BULAŞMAYIN" UYARISI

Olay sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "iki tarafı da ikaz ettik, uyardık" yarısının ardından yeni bir adım gelir mi sorusu gündeme geldi. Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yaşanan olayın olası başla riskleri de taşıyor mu? Sorusuna yanıt verdi. Küntay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seyrüsefer meselesiyle bahsettiği Montrö'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan iki tane temel hakkını ifade ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği seyrüsefer meselesiyle Montrö, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan iki tane temel hakkını ifade ediyor. Yani aslında şunu söylüyor: "Bak, bu ve bu meseleler bizim uluslararası hukuktan doğan hakkımızdır, siz de kendi sınırlarınızda kalın, düzgün durun" özetle. Yani "Benim sınırlarıma bulaşmayın" çok özetle bunu söyleyebiliriz. Ve bu verdiği iki nokta uluslararası hukuktan kaynaklanan Türkiye'nin hakları. O tarafa bu tarafa farklı noktalara çekilecek bir şey değil, iki tane temel hakkın. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Karadeniz'de büyük bir sorun görüyor muyum? Hayır, görmüyorum.