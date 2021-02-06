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Cumhuriyet Gazetesi Boğaziçi Üniversitesi'ne ABD'nin el koymasına evet dedi! Mandacı zihniyet yine hortladı

'nin okurlarıyla paylaştığı “, ’ne el koyabilir” başlıklı habere sosyal medyadan ve siyasilerden çok sayıda eleştiri geldi. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı. İşte gelen tepkiler...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Cumhuriyet Gazetesi Boğaziçi Üniversitesi'ne ABD'nin el koymasına evet dedi! Mandacı zihniyet yine hortladı

'nde yayınlanan; "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından eleştirildi.

VARANK: "(CUMHURİYET); ANTİEMPERYALİZMCİLİK OYNAYANLARIN GAZETESİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ; Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.

CORA: "ABD'DEN MEDET UMAN BİR MUHALEFET ANLAYIŞI

Trabzon Milletvekili da; "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

ÖZEL: "BUNUN İÇİN KAÇ SAAT DİRENMEK GEREKİYOR"

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ise, Cumhuriyet Gazetesi'nin "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haberini alıntılayarak, "Peki bunun için kaç saat direnmek gerekiyor" diye sordu.

ÖZBOYACI: "ŞU ZEKAYA BAKAR MISIN?"

AK Parti Konya Milletvekili da; Cumhurbaşkanı 'ın fotoğrafı üzerine yazılı "Şu zekaya bakar mısın?" fotoğrafı paylaştı.

PAÇAVRA HAYAL KURMUŞ!

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Muş yaptığı paylaşımda "Paçavra hayal kurmuş; "ABD Rektör atasa ne iyi olur!" Avucunuzu yalarsınız!" ifadelerini kullandı.

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