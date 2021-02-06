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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı

Son dakika haberi... Başkan imzalı ’nin bugünkü sayısı yayımlandı. Önemli karara göre; ’nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı

SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesine Başkan Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması sonrası üniversitede atılımlar başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı yayımlandı.

2 KRİTİK FAKÜLTE

Karara göre; Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açıldı.




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