Son dakika: Boğaziçi olayları maskelerini düşürdü! Gül'ün avukatından Babacan'a sert sözler: Sahtesiniz

Abdullah Gül'ün avukatı olan Latif Cem Baran, istifa ettiğini açıkladı.

Ali Babacan'ın Boğaziçi eylemlerine ilişkin attığı "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur" mesajına tepki gösteren Baran, "Senin bu 'sahte duruşlarını' gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın. Bizde Kabe'yi savunan Ebabil kuşlarıyız. Bizim duruşumuz da budur..." ifadesini kullandı.

Baran, bu tepkisinin ardından Abdullah Gül ile olan vekalet ilişkisini de istifa ile sonlandırdığını duyurdu:

"Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir "duruş" sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, #abdullahgül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

ALİ BABACAN'A SERT SÖZLER

Baran "Kendi siyasi çıkarları için maksadını aşmış bu gösterilerin savunulması vicdanen ve siyaseten doğru değildir. Bu sahte duruşları ve kendi siyasi çıkarları uğruna toplumsal değerleri hiçe sayan politikalarını çok daha önceleri gördüğüm için ismimin DEVA Partisi ile anılmasını istemedim. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz" dedi.

"GENÇLERİ KALKAN OLARAK ÖNE SÜRENLER VE MAKSATLARI APAÇIK ORTADADIR"

Boğaziçi kampüsünde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Baran, "Ülkemizin çok değerli bir üniversitesinde pırıl pırıl gençlerimiz maksadını aşmış bir provokasyona alet edilmektedir. Gençleri kalkan olarak öne sürenler ve maksatları apaçık ortadadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Konu ve ortam ne olursa olsun toplumsal değerlerimize hakaret ve de terör propagandası kabul edilemez, edilmemelidir. Bu gençlerimizi daha bilime, eğitime, daha ferah bir Türkiye gerçeğine odaklamamız gerekirken, kendi siyasi çıkarları için provoke eden saldırganlaştıran zihniyette suç işlemektedir." dedi.