Kirli bağlantı deşifre oldu: İşte Boğaziçi provokasyonunda yakalanan teröristlerin sicilleri! 'Kırmızı Fularlı Kız' ve FETÖ detayı...
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını öne sürerek Kadıköy’de gerçekleşen yasa dışı eylemlere katılan 65 şüpheli gözaltına alındı. 58 şüphelinin farklı silahlı terör örgütleriyle irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığı ortaya çıktı. 6 şüphelinin ise eylemleri organize eden isimler olduğu saptandı. Bu şüphelilerden bazılarının DHKP-C silahlı terör örgütü üyelerinin sık sık kullandığı açlık grevi ve susma hakkı kullanma taktiğini uygulamaları dikkat çekti. Gözaltına alınan ve evinde kurusıkı tabanca bulunan Necmettin E. hakkında daha önce FETÖ’den işlem yapıldığı öğrenildi. Erdem’in de susma hakkını kullanarak açlık grevine girdiği öğrenildi. Öte yandan MLKP üyesi olduğu ve terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen Melek B.'nin, Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile beraber, Suriye’de faaliyet yürüten MLKP terör örgütü üyelerinin ve PKK/YPG örgütlenmesinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının ardından çıkan olaylara destek vermek için HDP'nin çağrısıyla Kadıköy'de toplanan gruptan 65 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 58'inin farklı terör örgütleriyle bağlantılarının olduğu ileri sürülürken şüphelilerden Melek B.'nin MLKP terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gençleri tuzağa düşürüp örgüte katan kişi olduğu ileri sürüldü.
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri şüpheli Melek B'nin daha önceden Kars'ta öldürülen MLKP üyesi Koray Aspir'in cenazesine katıldığını belirledi. Çalışmalarda Melek B'nin Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile beraber, Suriye'de faaliyet yürüten MLKP terör örgütü üyelerinin ve PKK/YPG örgütlenmesinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösteride gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesinde çıkan olaylara destek vermek için HDP, çağrısıyla Perşembe günü akşam Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis, toplanan grubu uyararak dağılmalarını istedi.
Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Bu arada HDP'li milletvekilleri Musa Piroğlu, Muazzez
Orhan Işık ve Sabiha Aydeniz de bir süre yolda oturma eylemi başlattı. Oluşan yoğun trafik nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiği HDP'li milletvekilleri, polisin iknasıyla eylemi sonlandırdı.
65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kadıköy İskele Meydanında Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak dün toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
58'İNİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
"Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir."
MLKP ÜYESİ ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan şüphelilerden Melek B'nin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gençleri örgüte kazandırmak için tuzağa düşürdüğü iddia edildi. İstihbarat polislerince yapılan araştırmalarda Melek B'nin geçtiğimiz yıl Kars'ta öldürülen MLKP üyesi Koray Aspir'in cenazesine katıldığını tespit etti.
KİRLİ BAĞLANTI DEŞİFRE OLDU
Ayrıca yapılan araştırmalarda Melek B'nin Gezi Olaylarında Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen ve daha sonra terör örgütü YPG saflarına katılan Ayşe Deniz Karacagil ile birlikte Suriye'de MLKP terör örgütü üyelerinin ve YPG terör örgütünün örgütlenmesinde faaliyetlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Şüpheli Melek B. Vatan Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİ ÖRNEK ALDI
Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan polis aracına taş attığı tespit edilen Ömer Ş.'nin, Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) ile ilişkili Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) adlı yapılanmaya ilişkin sosyal medya paylaşımları olduğu belirlendi. Paylaşımları arasında Grup yorum üyesi DHKP-C militanı olan ve örgüt talimatı doğrultusunda açlık eylemi nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'le ilişkili mesajların yer aldığı tespit edildi. Ömer Ş.'nin gözaltına alındıktan sonra mağduriyet oluşturmak için tıpkı DHKP-C'li İbrahim Gökçek gibi açlık grevi yaptığı öğrenildi.
EYLEMCİLER ARASINDA FETÖ'CÜ ÇIKTI
Şüphelilerden Necmettin E.'nin ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Necmettin E.'nin polis aracına fiziki saldırıda bulunduğu, polislere taşlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenirken, evinde yapılan aramalarda kurusıkı silah ele geçirildi. Erdem de farklı terör örgütleriyle iltisaklı olup gözaltına alınan isimler gibi açlık grevine başladığı öğrenildi.
TAŞ ATTIĞINI KABUL ETTİ
Şüphelilerden bir diğeri ise Recep A. oldu. Recep A. da gözaltına alındıktan sonra emniyette açlık grevine başladığı edinilen bilgiler arasında yer alırken, Şüphelinin emniyet personellerine eylemler sırasında taş attığı tespit edildi. Bir diğer şüpheli olan Murat Can D.'nin de polislere taş atarken, ifadesinde bu durumu kabul ettiği öğrenildi. Bir diğer şüpheli ise Yunus Emre K. oldu. Şüphelinin polis aracına fiziki saldırıda bulunduğu ayrıca açlık grevine başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan Akın K.'nın ifadesinde polis aracına fiziki saldırıda bulunduğunu kabul ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ardından 5'i hakkında 'Kamu malına zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklama talep edilirken 1'i hakkında adli kontrol talep edildi.