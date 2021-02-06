İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının ardından çıkan olaylara destek vermek için HDP'nin çağrısıyla Kadıköy'de toplanan gruptan 65 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 58'inin farklı terör örgütleriyle bağlantılarının olduğu ileri sürülürken şüphelilerden Melek B.'nin MLKP terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gençleri tuzağa düşürüp örgüte katan kişi olduğu ileri sürüldü.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri şüpheli Melek B'nin daha önceden Kars'ta öldürülen MLKP üyesi Koray Aspir'in cenazesine katıldığını belirledi. Çalışmalarda Melek B'nin Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile beraber, Suriye'de faaliyet yürüten MLKP terör örgütü üyelerinin ve PKK/YPG örgütlenmesinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.