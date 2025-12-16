Viral Galeri Viral Liste GİB vergi yüzsüzlerini tek tek açıkladı! Tam 1.5 trilyonluk borç | İşte o liste

Vergi yüzsüzleri Hazine ve Maliye Bakanlğı'na bağlı defterdarlıklar tarafından tek tek ifşa edilirken Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 56 bin 86 mükellefin 1 trilyon 507 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Listede Can Holding, Tosuncuk, Uzan ailesi ve şirketleri bulunurken, birçok FETÖ'cü isimde yer alıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 16.12.2025 21:28
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 56 bin 86 mükellefin 1 trilyon 507 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu bildirdi. Üstelik listede Can Holding, Tosuncuk, Uzan ailesi ve şirketleri bulunurken, birçok FETÖ'cü isimde yer alıyor.

GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı. Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanıyor.

2 AYRI LİSTE

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.

Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 56 bin 86'yı buldu. Bu mükelleflerin 12 bin 311'i gerçek, 43 bin 775'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 10 bin 926'sı faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 19,5'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 45 bin 160 olarak kayıtlara geçti. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin borç tutarı 263 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 17,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 1 trilyon 245 milyar lira olduğu tespit edildi.

Borçlular listesinin ilk sırasında 7 milyar 737 milyon 922 bin lirayla Uray Vergi Dairesine kayıtlı Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı. Bu şirketi, 4 milyar 20 milyon 695 bin lirayla Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ ve 3 milyar 191 milyon 253 bin lirayla Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

