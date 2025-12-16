GİB vergi yüzsüzlerini tek tek açıkladı! Tam 1.5 trilyonluk borç | İşte o liste

Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 56 bin 86'yı buldu. Bu mükelleflerin 12 bin 311'i gerçek, 43 bin 775'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 10 bin 926'sı faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 19,5'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 45 bin 160 olarak kayıtlara geçti. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin borç tutarı 263 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 17,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 1 trilyon 245 milyar lira olduğu tespit edildi.