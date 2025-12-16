GİB vergi yüzsüzlerini tek tek açıkladı! Tam 1.5 trilyonluk borç | İşte o liste
Vergi yüzsüzleri Hazine ve Maliye Bakanlğı'na bağlı defterdarlıklar tarafından tek tek ifşa edilirken Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 56 bin 86 mükellefin 1 trilyon 507 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Listede Can Holding, Tosuncuk, Uzan ailesi ve şirketleri bulunurken, birçok FETÖ'cü isimde yer alıyor. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 16.12.2025 21:28