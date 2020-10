A Haber İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremdeki son durumu muhabirleriyle aktardı

SON DAKİKA HABERİ: Ege'nin incisi İzmir 6,6'lık büyük depremle sarsıldı. Depremden dolayı maalesef hayatını kaybeden vatandaşlar var.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

A Haber ekipleri de an be an yaşananları izleyicilerine aktarmak için İzmir'in dört bir yanında haber nöbetini sürdürüyor.

A Haber spikeri Hikmet Öztürk'ün sunumuyla İzmir Bayraklı'dan canlı yayınlar gerçekleşti.