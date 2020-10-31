A Haber İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremdeki son durumu muhabirleriyle aktardı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN BAYRAKLI'DA...

Yakılma riski olan binalarda vinçlerle destek sağlandığını açıkladı.



Bölgede Adalet Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın incelemelerde bulunduğunu bildirdi.



Ekiplerin çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Bayraklı'da Doğanlar Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor (2) Muğla AFAD ve 911 ekipleri müdahale ediyor.

- A Haber muhabiri Sefer Ayçe, Gamze Elçi, Vedat Sezer Ve Emirhan Ergen Bornova'da...

- A Haber muhabiri Necat Kırbulut Seferihisar, Vural Efecik İse Selçuk'dan son durumu aktardı.



İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi.

Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.

14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık hastaneye kaldırıldı.





İZMİR'DEKİ DEPREMDE SON DURUM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'deki depremde can kaybının 20'ye, yaralı sayısının 786'ya yükseldiğini açıkladı.



AFAD: Deprem sonrasında, 24'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 244 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 725, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 786 vatandaşımız yaralanmıştır.



EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE GETİRİLEN 115 YARALIDAN 75'İ TABURCU OLDU



İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 115 yaralıdan 75'i taburcu oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumu hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "İzmir'de büyük bir panik yaşandı. İzinleri iptal ettik ve tüm sağlık ekibimiz yaralılarımızın yardımına koştu. Bize gelen 115 yaralının 75'i taburcu oldu. Vefat edenler var, bir taraftan tedavisi sürenler var. Pandemi hastanesi olduğumuz için bu hastalar ve diğer tedavi gören hastalarımızı dışarıya çıkarttık. Mühendislerimizin yaptığı kontrollerin ardından bir sorun tespit edilemeyince hastalarımızı tekrar içeriye aldık. Yaşanan bu yoğunluğun içerisinde evleri yıkılan vatandaşlarımız için Üniversitemiz içerisinde büyük bir afet merkezi oluşturarak tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Tüm halkımız yaraları sarmak için seferber oldu. Şuan sakinledik, gelen yaralı neredeyse yok denecek kadar az. Allah bize bir daha böyle büyük depremler yaşatmasın. Gerçekten hepimiz için çok zor bir gündü" dedi.

"ZEMİNİN YUMUŞAK OLDUĞUNU BİLDİĞİM İÇİN KOŞARAK GİTTİM"



Deprem olduğunda dışarda olduğunu belirten hasta yakını Mücahit Kınık, "Özkanlar bölgesinde zeminin yumuşak olduğunu bildiğim için koşarak gittim. Vardığımda bina yerle bir olmuştu hemen polisi aradım. Baldızım ve oğlu saat 18.00 sıralarında 10'ar dakika arayla göçükten çıkarıldı. Halen kuzenimin 24 yaşındaki çocuğu binanın altında. Herkes elinden geleni yapıyor ama bina çok büyük. Umutlu bekliyoruz. Enkazdan bir anne ile iki çocuğunu cansız olarak çıkardılar. Daha sonra bir bayan daha ölü olarak çıkartıldı. Üzüntümüz büyük. Allah bir daha bunları bize yaşatmasın" ifadesini kullandı.

Depremde yıkılan Enver Bey Apartmanı'nda yeğeninin eşi ve iki çocuğu kurtarılan İbrahim İleri de, "Depremi televizyondan duyar duymaz, yeğenimi aradım. Eşi ve çocuklarının binanın altına kaldığını söyledi. Bunun üzerine hemen Manisa'dan buraya geldik. Çok şükür ekiplerin mücadelesi ile gelin ve iki çocuğumuz kurtarıldı. Şuan sağlık durumları gayet iyi" diye konuştu.



BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı" dedi.

Bakan Dönmez'in mesajları şöyle;

An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek.

Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.





TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, DEPREM SONRASI İZMİR'DE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İzmir'de yaşanan depremin ardından 56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturulduğunu bildirdi.

Kınık, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası çok sayıda personelin ve Türk Kızılay gönüllüsünün seferber olduğunu, bölgede 5 ikram aracının, 5 mobil mutfağın, 3 sahra mutfağının bulunduğunu bildiren Kınık, "Sahada yaklaşık 56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturuldu. Türk Kızılay'ın beslenme kapasitesi 265 bin 800 kişi/öğündür. Toplam kapasiteden 209 bin 500 kişi/öğün kapasite ihtiyaç durumunda bölgeye sevk edilmek üzere hazır durumda bekliyor. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarında olası bir artış için de civar bölgelerdeki afet birimlerimiz teyakkuz halinde. Bu anlamda araçlara yüklenmiş malzemelerimiz hazır beklemektedir." bilgisini paylaştı.





Çok sayıda kişiye hizmet verebilecek çadırların da hazır tutulduğunu ifade eden Kınık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İzmir Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde ihtiyaçların tespitinin sürdüğünü anlattı.

Kınık, bölgede görev yapan personelin yanı sıra evine giremeyen, evi hasarlı olan vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını belirtti.



"KOVİD-19 EKİPMANLARININ SEVKİ YAPILDI"

Psikososyal destek ekiplerinin de bölgede görev yaptığına işaret eden Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında da gerekli koruyucu ekipmanların, malzemelerin sevkinin yapıldığını aktardı.

Kınık, artçı sarsıntıların devam edebileceğini hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız kolonlarında, kirişlerinde çatlaklar görüyorlarsa bu dönemde, ilk 72 saatte evlerine girmesinler. İlgililerden gelecek talimatları beklesinler. Özellikle arama kurtarma yapılan bölgelerin yollarının açık tutulması gerekiyor. Bizlerin de şahit olduğu her an yaralılara ulaşma ve onların hastanelere sevki söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla sokakların, caddelerin açık kalması gerekiyor. Vatandaşlarımızın kesinlikle araçlarıyla dışarı çıkmamaları gerekiyor."

"KAN İHTİYACI BULUNMUYOR"

Kızılay'ın kan hizmetleri noktasında bölgeye ilave olması için stok sevkiyatı yaptığını belirten Kınık, "Bölgede herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamakta. Vatandaşlarımız bu anlamda da müsterih olabilirler." dedi.