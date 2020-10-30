Son dakika haberi: İzmir'deki 6,6'lık depremle ilgili Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan flaş uyarı

İzmir 6,6’lık depremle sarsıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar artçı sarsıntıları yaşamaya devam ediyor. Bundan sonra büyük deprem olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede yaşanabilecek tsunami ile ilgili vatandaşları uyarırken, 6,6'lık depremin 5,8'e yakın artçısı olabilir” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: İzmir 6,6'lık depremle sarsıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar artçı sarsıntıları yaşamaya devam ediyor.

Bundan sonra büyük deprem olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede yaşanabilecek tsunami ile ilgili vatandaşları uyarırken, 6,6'lık depremin 5,8'e yakın artçısı olabilir" dedi.

Ersoy, "Suların çekilmesi vatandaşlar için bir uyarı olması gerekiyor. 40 metreye kadar çekilmiş… Vatandaşların çekildiği anda kara içlerine gidip yükseklere çıkması gerekli. Teknedekilerin de kıyıya gitmek yerine açık denize gitmeleri gerekli. Açık denizde deprem ve tsunami etkisizdir. Tsunamide dalgalar kıyıda etkili olur." mesajını verdi.