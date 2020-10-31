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İzmir’de 6,6’lık yıkıcı deprem! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Giriş: 31.10.2020 08:54
Güncelleme:31.10.2020 08:59
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekiplerinden sahada bulunan Emirhan Ergen enkaz noktasında yaşanan gelişmeleri aktardı ve vatandaşların umutlu bekleyişini ekranlara taşıdı.

İzmir’de 6,6’lık yıkıcı deprem! Umutlu bekleyiş
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