İzmir’de 6,6’lık yıkıcı deprem! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekiplerinden sahada bulunan Emirhan Ergen enkaz noktasında yaşanan gelişmeleri aktardı ve vatandaşların umutlu bekleyişini ekranlara taşıdı.