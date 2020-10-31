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Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarmaları hızla devam ederken enkaz altında kalan Günay'ın arama kurtarma ekipleriyle olan diyalogu kameralara yansıdı. Günay'ın "Abi gitme, bacaklarım çok acıyor" sözleri izleyenlerin yüreklerini burktu.
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında kalan Günay'ın arama kurtarma ekipleriyle olan konuşması kameralara yansıdı. Günay'ın arama kurtarma görevlisine "Abi gitme" demesi yürekleri acıttı.