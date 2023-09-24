E-DEVLET KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI | KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? Başvurular ne zaman başlıyor? GSB son duyurular...
"KYK burs başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. KYK burs başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. YÖK'e bağlı üniversiteler 2 Ekim'de yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak. Üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemeleri yapılacak. İşte 2023-2024 KYK burs başvuru ekranı ve tarihi...
KYK burs başvuru tarihleri, üniversite öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gerekli şartları taşıyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri KYK bursunu almaya hak kazanacak. İşte 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl ise KYK burs başvuruları kasım ayında başlamıştı. Bu yıl ise yine önümüzdeki tarihlerde KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları başladığı zaman KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
KYK BURSLARI NE KADAR?
En son 2023 KYK bursları açıklanmıştı. 2023 KYK burs tutarları şu şekilde;
Ön lisans ve lisans: 1250 TL
Yüksek lisans: 2500 TL
Doktora: 3750 TL
KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor.
Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir.
Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor.
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