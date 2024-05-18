Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlendi mi? Adli Tıp Kurumu'ndan şok rapor
Son dakika haberine göre kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ve kafatası ile kemikleri bulunan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sona erdi. Kemiklerin Berzeg'e ait olduğu kesinleşirken, ölüm nedeni ise belirlenemedi. Kemiklerin hazırlanacak raporla birlikte ailesine teslim edilmesi bekleniyor.
Balıkesir'de, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), başlatılan arama çalışmalarında 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde bulunan toplam 12 parçadan oluşan aralarında kafatasının da bulunduğu kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesi tamamlandı.
Berzeg'e ait olduğu saptanan kemiklerde yapılan incelemede, ölüm nedeni belirlenemedi. Kemiklerin önümüzdeki günlerde, hazırlanacak rapor ile aileye teslim edilmesi bekleniyor.
ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi. 17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Berzeg geri dönmeyince eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalarda Berzeg'e ulaşılamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.
Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlara ulaşıldı. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.
KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI
Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmaları kapsamında, Korhan Berzege'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemiklere de ulaşıldı. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
İstanbul Adli Tıp Kurumunda, Berzeg'in ölüm nedenin belirlenmesi için kemik parçaları üzerinde yapılan incelemenin tamamlandığı öğrenildi. Üzerinde doku bulunmayan kemiklerden, Berzeg'in ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Yetkililer, kemiklerin önümüzdeki günlerde hazırlanacak rapor ile Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile Berzeg ailesine teslim edileceğini söyledi.
ARAŞTIRMA DEVAM EDECEK
Bu arada ölüm nedeni belirlenemeyen Korhan Berzeg ile ilgili soruşturmanın devam edeceği bildirildi. Bölgedeki incelemelerini sürdürecek olan jandarmanın, yapılan tüm ihbarları değerlendirileceği açıklandı. Korhan Berzeg'in kemiklerinin, önümüzdeki günlerde doğup büyüdüğü Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.
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