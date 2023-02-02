Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank'tan "Türk İHA/SİHA'ları için sıraya girdiler" açıklaması! Dünya hayran
Türk İHA/SİHA'ları dünya çapında hayranlık takip edilirken, alım yapmak isteyen ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, "Türkiye, savunma sanayisi alanında önemli bir ivme yakaladı. İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda." ifadelerine yer verdi.
Bakan Mustafa Varank, '7'nci Tematik Kış Kampları' kapsamında Ankara Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nı ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Burada konuşan Varank, bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgi vererek güncel konuları değerlendirdi.
Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı'na ilişkin konuşan Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansı, 'Milli Uzay Programı'nı yürüten bir kuruluşumuz. Burada Türkiye'nin uzay kabiliyetlerini artırmak için farklı programlar uyguluyoruz. Bunlardan biri de 'Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk vatandaşının gönderilmesi. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'den 'Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacak. Turistik bir seyahat için değil istasyona giderek Türkiye'de geliştirilmiş ama uzay ortamında test edilmesi gereken deneyleri hayata geçirecekler. Ay yıldızlı al bayrağımızı 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımış olacaklar. Bunun yanında 'Ay misyonu' gibi farklı programlarla Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda diplomasi başlığı altında konuşuyoruz fakat baktığınızda uzay, diplomasinin en önemli alanlarından bir tanesi. Şu anda dünya, ülkelerin uzaydaki hak ve menfaatlerini konuşuyor" dedi.
"GLOBAL MARKALAR, TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR"
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye'nin kalkınmasında önemli olan iki başlıkta faaliyetlerini sürdüren bakanlık olduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye'ye baktığınızda üretim altyapısı olarak bölgesinin en önemli ülkelerinden bir tanesi. 254 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke. İhracatımızın yüzde 95'ini de sanayi ürünleri oluşturuyor. Üreterek satabilen bir ülkeyiz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye'nin bu üretim altyapısı hem bölgesinde hem dünyada Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdı. Şu anda bütün global markalar, Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz müthiş bir ivmeyle hareket ediyor. Sanayi politikalarından sorumlu bir bakanlığız. Organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Şirketlere teşviklere veriyoruz. Bunun yanında bakanlığımızın bağlı bir kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü ile hem ulusal standartları belirliyoruz. Uluslararası belgelendirme faaliyetleri yapıyoruz. Teknoloji, tüm sektörleri dikey kesen bir alan. Teknolojiyle iç içe olmayan hiçbir konudan bahsetmemiz mümkün değil. Diplomasi de aslında bunlardan bir tanesi. Türkiye'de teknoloji politikalarından ve bunların uygulamalarından sorumlu bir bakanlığız" diye konuştu.
"İHA'LARDA 1 NUMARALI ÜLKEYİZ"
Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya da dikkat çeken Varank, şunları kaydetti:
"Türkiye, savunma sanayisi alanında önemli bir ivme yakaladı. İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda. Her gelen uluslararası heyet, 'Bizi Baykar'ın fabrikasına götürün' diyorlar. Neden? Sahada oyun değiştirici bir teknolojiyi Türkiye olarak geliştirdik. Bunu üretiyoruz. Bunun etkilerini de her alanda görebiliyoruz. Ülkeler, İHA alanıyla ilgilenmezken, Türkiye olarak İHA alanına yatırım yapmaya başladık. Doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapmaya başladık. Eğer doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yaparsanız emin olun, başarısız olma şansınız yok. Doğru zamanda İHA teknolojisine yatırım yaptığımız için dünyada İHA'larda 1 numaralı ülke konumuna geldik. 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla Türkiye'yi büyük bir değişim ve dönüşümle bölgesinde önemli bir güç haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin otomobilinin elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde, bize gülenler oldu. Dediler ki 'Önce siz içten yanmalı motorlu bir otomobil yapın. Daha bunlar için erken'. Bugün geldiğimiz noktada bütün dünya elektrikli otomobillerde 'Eyvah, geç kaldık' diyor. İşte her alanda, doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapmak için gayret ediyoruz. İHA'lar, uzay, biyoteknoloji; bunların tamamında uyguladığımız projeler var. Bunların neticelerini aldığımızda çok daha başarılı bir Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz. Bunu nasıl başaracağız? Genç arkadaşlarımızın sayesinde. Bugün Baykar'ın yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 27. Teknoparklara gittiğinizde 20'li yaşlardaki gençlerin müthiş işler yaptığını görebiliyorsunuz. Onun için biz gençlerimize güveniyoruz."
AB ÜLKESİ DE LİSTEDE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık." dedi.
PORTEKİZ BAYKAR İLE GÖRÜŞÜYOR
Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda daha geniş alanda çalışmak istiyoruz. BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim." dedi.
Eğer Baykar, Portekiz'e SİHA satarsa Polonya'dan sonra bu sistemleri alacak ikinci Avrupa ülkesi olacak.
POLONYA 24 ADET SİHA ALMAK İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak 2021 yılında, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında ise 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alınmıştı. Anlaşmanın toplam hacmi ise 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
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