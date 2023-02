Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank'tan "Türk İHA/SİHA'ları için sıraya girdiler" açıklaması! Dünya hayran

"İHA'LARDA 1 NUMARALI ÜLKEYİZ"

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya da dikkat çeken Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye, savunma sanayisi alanında önemli bir ivme yakaladı. İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda. Her gelen uluslararası heyet, 'Bizi Baykar'ın fabrikasına götürün' diyorlar. Neden? Sahada oyun değiştirici bir teknolojiyi Türkiye olarak geliştirdik. Bunu üretiyoruz. Bunun etkilerini de her alanda görebiliyoruz. Ülkeler, İHA alanıyla ilgilenmezken, Türkiye olarak İHA alanına yatırım yapmaya başladık. Doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapmaya başladık. Eğer doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yaparsanız emin olun, başarısız olma şansınız yok. Doğru zamanda İHA teknolojisine yatırım yaptığımız için dünyada İHA'larda 1 numaralı ülke konumuna geldik. 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla Türkiye'yi büyük bir değişim ve dönüşümle bölgesinde önemli bir güç haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin otomobilinin elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde, bize gülenler oldu. Dediler ki 'Önce siz içten yanmalı motorlu bir otomobil yapın. Daha bunlar için erken'. Bugün geldiğimiz noktada bütün dünya elektrikli otomobillerde 'Eyvah, geç kaldık' diyor. İşte her alanda, doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapmak için gayret ediyoruz. İHA'lar, uzay, biyoteknoloji; bunların tamamında uyguladığımız projeler var. Bunların neticelerini aldığımızda çok daha başarılı bir Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz. Bunu nasıl başaracağız? Genç arkadaşlarımızın sayesinde. Bugün Baykar'ın yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 27. Teknoparklara gittiğinizde 20'li yaşlardaki gençlerin müthiş işler yaptığını görebiliyorsunuz. Onun için biz gençlerimize güveniyoruz."