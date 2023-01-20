Ali Babacan’ın partisi DEVA’da İHA/SİHA çatlağı! Topluca istifa ettiler

Mehmet Beyan yaptığı açıklamada "Bilecik ili pazaryeri ilçesi deva partisi ilçe başkanı olarak görev yaptığım partimden son zamanlarda Sn. Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerine şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan ilçe başkanı olarak görev yaptığım deva partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyeleri ile istifa ediyorum" dedi.