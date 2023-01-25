Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi için harekete geçti: İHA’lar devreye giriyor

Türkiye Çevre Ajansı eliyle gerçekleştirilecek olan çalışmalar 7/24 esaslı izlemeye tabi tutulacak. Deniz tekneleri de denetimlerde aktif rol oynayacak. Havadan, karadan ve denizden yürütülecek olan çalışmalar neticesinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu Marmara Denizi'nde kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Daha temiz bir Marmara için

YENİ BİR DENETİM MODELİ hayata geçiriyoruz.



Genelgemizi yayımladık. pic.twitter.com/u6hUUqYpVf — Murat KURUM (@murat_kurum) January 24, 2023