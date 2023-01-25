Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi için harekete geçti: İHA’lar devreye giriyor
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ndeki kirliliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Artık Marmara, İHA, uydu ve radarla sıkı takibe alınacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha temiz bir Marmara için yeni denetim modeli hayata geçiriyoruz, genelgemizi yayımladık" dedi.
Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyle denetim faaliyetleri güçlendirilecek, çevresel olumsuzlukların kontrolü sağlanacak. Bu amaçla İstanbul ve Kocaeli'ndeki denetimler için Türkiye Çevre Ajansı'na yetki verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Tespiti Hakkında Yetki Devri Genelgesi"nde düzenleme yapıldığı belirtildi. Marmara Denizi'ndeki denetimlerin sıklaştırılması amacıyla İHA, uydu görüntüleri ve radar sistemlerinin kullanımı artacak.
Türkiye Çevre Ajansı eliyle gerçekleştirilecek olan çalışmalar 7/24 esaslı izlemeye tabi tutulacak. Deniz tekneleri de denetimlerde aktif rol oynayacak. Havadan, karadan ve denizden yürütülecek olan çalışmalar neticesinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu Marmara Denizi'nde kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Daha temiz bir Marmara için— Murat KURUM (@murat_kurum) January 24, 2023
YENİ BİR DENETİM MODELİ hayata geçiriyoruz.
Genelgemizi yayımladık. pic.twitter.com/u6hUUqYpVf
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