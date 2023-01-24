Başkan Erdoğan savaş tarihinin seyrini değiştiren İHA’ları yakından takip etmiş! 2009’daki tarihi ziyaret kayıtlara böyle geçti

Başkan Erdoğan, merhum babaları Özdemir Bayraktar'ı hastanede ziyaret ettikten sonra Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler ile bir araya geldi.

İki kardeş, dizüstü bilgisayar ile hastanede Bayraktar İHA'lar hakkında sunum yaptı. Tarihi fotoğraf karesi ise objektife işte böyle yansıdı.