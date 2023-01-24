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Başkan Erdoğan savaş tarihinin seyrini değiştiren İHA'ları yakından takip etmiş! 2009'daki tarihi ziyaret kayıtlara böyle geçti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Başkan Erdoğan savaş tarihinin seyrini değiştiren İHA’ları yakından takip etmiş! 2009’daki tarihi ziyaret kayıtlara böyle geçti

İnsansız hava araçları alanında Türkiye'yi uluslararası alanda üst sıralara taşıyan Bayraktar kardeşlerin yıllar önce çekilen önemli bir fotoğrafı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde, 2009 yılında çekilen fotoğraf karesinde, Erdoğan'a Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar bir hastanede sunum yaparken görülüyor.

Türkiye'nin gururu olan Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2 ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarını üreten ve birçok ülke tarafından tercih edilen Baykar firması oldu.

Bayraktar kardeşlerin yıllar önce yaptıkları çalışmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan olduğu dönemde anlattıkları anın fotoğrafı ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan, merhum babaları Özdemir Bayraktar'ı hastanede ziyaret ettikten sonra Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler ile bir araya geldi.

İki kardeş, dizüstü bilgisayar ile hastanede Bayraktar İHA'lar hakkında sunum yaptı. Tarihi fotoğraf karesi ise objektife işte böyle yansıdı.

KIZILELMA İKİNCİ UÇUŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
Baykar firmasının son olarak ürettiği ve geleceğin muharebe konseptine yön verecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

KIZILELMA İKİNCİ UÇUŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
Baykar firmasının son olarak ürettiği ve geleceğin muharebe konseptine yön verecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

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