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İHA ve SİHA'ları hedef alanlara Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan yeni açıklama: İftiralarını suratlarına çarpınca...

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Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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İHA ve SİHA’ları hedef alanlara Baykar ve Selçuk Bayraktar’dan yeni açıklama: İftiralarını suratlarına çarpınca...

Son dakika haberleri... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarının ardından BAYKAR ve Selçuk Bayraktar'dan yeni bir açıklama daha geldi. Bayraktar, "İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine; Kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için...'' ifadelerini kullandı.

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