07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok yönlü ‘temel eğitim’ uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok yönlü ‘temel eğitim’ uygulaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çok yönlü ‘temel eğitim’ uygulaması

Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı haberine göre, '2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde' ilkokul ile ortaokulların gelişimsel olarak tekrar yapılanması için kolları sıvadı. Bu çerçevede ilkokullarda not vermek yerine çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak çok yönlü değerlendirme sistemi oluşturulacak. Mahallelerde spor kulüpleri kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, şartları elverişsiz yerleşim alanlarındaki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilecek. Okulların bilim merkezleri, müzeler ve teknoparklarla işbirliği artırılacak. İşte MEB'in 2023 temel eğitim hamlesi ile ilgili detaylar...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. İlkokul müfredatları çocukların ilgi, kabiliyet ve mizaçlarına uygun bir şekikde iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi göz önünde bulundurularak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip tekrar hazırlanacak.

İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.

İKİLİ EĞİTİM KALKIYOR

İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

KÜLTÜR, BİLİM VE SANATLA BÜTÜNLEŞİK EĞİTİM

Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecek. Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.

YETENEKLERİNİN ÜZERİNE GİDİLECEK

Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacak.

ÖĞLE YEMEĞİ İMKANI SUNULACAK

Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak.

Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? PROF. DR. MAHMUT ÖZER KİMDİR?
Liseler ne zaman açılacak 2021? LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil tercihleri saat kaçta bitecek? LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA