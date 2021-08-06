Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çok yönlü ‘temel eğitim’ uygulaması

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. İlkokul müfredatları çocukların ilgi, kabiliyet ve mizaçlarına uygun bir şekikde iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi göz önünde bulundurularak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip tekrar hazırlanacak.