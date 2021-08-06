Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok yönlü ‘temel eğitim’ uygulaması
Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı haberine göre, '2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde' ilkokul ile ortaokulların gelişimsel olarak tekrar yapılanması için kolları sıvadı. Bu çerçevede ilkokullarda not vermek yerine çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak çok yönlü değerlendirme sistemi oluşturulacak. Mahallelerde spor kulüpleri kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, şartları elverişsiz yerleşim alanlarındaki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilecek. Okulların bilim merkezleri, müzeler ve teknoparklarla işbirliği artırılacak. İşte MEB'in 2023 temel eğitim hamlesi ile ilgili detaylar...
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. İlkokul müfredatları çocukların ilgi, kabiliyet ve mizaçlarına uygun bir şekikde iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi göz önünde bulundurularak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip tekrar hazırlanacak.
İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.
İKİLİ EĞİTİM KALKIYOR
İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.
KÜLTÜR, BİLİM VE SANATLA BÜTÜNLEŞİK EĞİTİM
Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecek. Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.
YETENEKLERİNİN ÜZERİNE GİDİLECEK
Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacak.
ÖĞLE YEMEĞİ İMKANI SUNULACAK
Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi dönecek iddiası kafaları karıştırdı! O isim son noktayı koydu! Beklenenin aksine...
- 1100 TL pandemi yardım parası veriliyor mu? Pandemi destek parası ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı belli oldu mu?
- Adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Adli tatil hangi tarihte bitecek?
- Bir Zamanlar Çukurova'da yeni dönemin ayak sesleri! Tansiyon dibe vuracak! Çok konuşulacak isim...
- Sıfır araba fiyatları ters yüz oldu! En ucuzları listelendi! 160, 189, 210.000 TL'ye kadar Opel, Renault fiyatları...
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?
- Emeklilik için ikinci şans! 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Maaş almak...
- PMYO polislik başvuruları ne zaman başlayacak? 28. Dönem PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? İşte şartlar...
- İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- Kamu ve taşeron zammı için kritik tarih: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Seyyanen zam...