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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in takvimine göre, LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları bugün sona erecek. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:55
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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılına ilişkin LGS yerleştirmelerinde süreç bugün tamamlanıyor. İlk yerleştirmelerinin ardından nakil başvuruları başlamıştı. Bugün sona erecek LGS 2. nakil başvurularının ardından sonuçlar için heyecan sürecek. MEB tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek? İşte son gelişeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 2. nakil sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

LGS 3. TERCİHLER SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.