07 Ağustos 2021, Cumartesi
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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in takvimine göre, LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları bugün sona erecek. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:55
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