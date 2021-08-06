MEB Bakanı Mahmut Özer kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mahmut Özer kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atanmasının ardından Özer'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, MEB Bakanı Mahmut Özer kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
Yeni MEB Bakanı Mahmut Özer kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk'un bugün itibarıyla bakanlık görevi sona erdi. Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Bu gelişmelerin ardından yeni bakan Özer'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, MEB Bakanı Mahmut Özer kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mahmut Özer hakkında merak edilenler...
YENİ MEB BAKANI MAHMUT ÖZER KİMDİR?
Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamlayan Özer, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Özer, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında 1992 ile 1994 yılları arasında elektronik mühendisi olarak çalıştı.
Özer, 1994-2002 yıllarında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde öğretim görevlisi, 2002-2010 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
28 Kasım 2010 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.
Özer, 4 Ekim 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevine atandı.
Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim bakan yardımcılıklarına da 3 isim atandı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu.
ZİYA SELÇUK'TAN TEŞEKKÜR MESAJI
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.
Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.
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