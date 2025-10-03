Sumud'un ardından şimdi de Özgürlük Filosu Gazze yolunda! A Haber akvitistlerin tutulduğu hapishaneyi görüntüledi

13:08 03 Ekim 2025

A Haber Sumud Filos'unda bulunan aktivistlerin tutulduğu Kesdiot Hapishanesi'ni görüntüledi.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un aktardıkları şöyle:

"Uzunca bir yolculuğun ardından ulaştık buraya. Negev Çölü'nün tam da ortasındayız. Çölün ortasında arkamızda da Zediot Hapishanesi var. Önünde görev yapılmasına izin verilmiyor ve 700-800 metre mesafeden yayın yapabiliyoruz. Önceki gün gece saatlerinde Sumud filosu kuşatıldı ve aktivistler gözaltına alındı. Tek tek Aşdod Limanı'na getirilmişlerdi.

Aktivistlerin tamamının Zediot Hapishanesi’ne getirildiği duyuruldu. Gazze ile Mısır arasında. Mısır sınırına da 30 KM mesafede bulunan bir yer burası. Bir hapishane çölün ortasında yapılmış. Aktivistlerin tamamının işte bu hapishaneye getirildiği duyuruldu.

Bu arada uçaklar da üzerimizden geçiyor. Çünkü bir taraftan da dedik ya burası Gazze sınırına da çok yakın bir nokta. Gazze'ye de yine katil İsrail ordusu bomba yağdırmaya devam ediyor.

Tüm gözaltındaki aktivistlerin güvende ve sağlıklı olduğu ve aktivistlerin sınır dışı edilmesinin tamamlanması için işlemlerin devam ettiği duyuruldu."