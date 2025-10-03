03 Ekim 2025, Cuma
Sumud'un ardından şimdi de Özgürlük Filosu Gazze yolunda! A Haber akvitistlerin tutulduğu hapishaneyi görüntüledi

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 13:03 Güncelleme: 03.10.2025 13:33
Özgürlük Filosu Gazze yolunda

Sumud Filosu’na yönelik saldırının ardından, uluslararası destek ve dayanışma hareketi kesintisiz şekilde sürüyor. Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen ikinci Uluslararası Özgürlük Filosu denize açıldı. Filo toplam 11 gemi ile Akdeniz'den Gazze'ye doğru ilerliyor. İsrail, Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 aktivisti sınır dışı ederken A Haber İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin tutulduğu hapishaneyi görüntüledi. İşte detaylar...

Sumud Filosu'na yapılan saldırının ardından, uluslararası dayanışma çabaları hız kesmeden devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırmayı amaçlayan ikinci Uluslararası Özgürlük Filosu yola çıktı.

CANLI ANLATIM
13:23 03 Ekim 2025

"TERÖR MAHKUMU ŞARTLARINDA KALACAKLAR"

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.

13:08 03 Ekim 2025

A HABER O HAPİSHANEYİ GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber Sumud Filos'unda bulunan aktivistlerin tutulduğu Kesdiot Hapishanesi'ni görüntüledi.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un aktardıkları şöyle:

"Uzunca bir yolculuğun ardından ulaştık buraya. Negev Çölü'nün tam da ortasındayız. Çölün ortasında arkamızda da Zediot Hapishanesi var. Önünde görev yapılmasına izin verilmiyor ve 700-800 metre mesafeden yayın yapabiliyoruz. Önceki gün gece saatlerinde Sumud filosu kuşatıldı ve aktivistler gözaltına alındı. Tek tek Aşdod Limanı'na getirilmişlerdi. 

Aktivistlerin tamamının Zediot Hapishanesi’ne getirildiği duyuruldu. Gazze ile Mısır arasında. Mısır sınırına da 30 KM mesafede bulunan bir yer burası. Bir hapishane çölün ortasında yapılmış. Aktivistlerin tamamının işte bu hapishaneye getirildiği duyuruldu. 
Bu arada uçaklar da üzerimizden geçiyor. Çünkü bir taraftan da dedik ya burası Gazze sınırına da çok yakın bir nokta. Gazze'ye de yine katil İsrail ordusu bomba yağdırmaya devam ediyor. 

Tüm gözaltındaki aktivistlerin güvende ve sağlıklı olduğu ve aktivistlerin sınır dışı edilmesinin tamamlanması için işlemlerin devam ettiği duyuruldu."

13:02 03 Ekim 2025

VİCDAN GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞACAK MI?

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor. Vicdan gemisiyle beraber, 10 gemi Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor.

 

13:02 03 Ekim 2025

4 AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ

İsrail Sumud Filosu'ndan kaçırdığı 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti.
13:01 03 Ekim 2025

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE YOLUNDA

Küresel Kararlılık Filosu'na yapılan gasbın ardından, uluslararası dayanışma çabaları hız kesmiyor. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkan ikincisi Uluslararası Özgürlük Filosu harekete geçti.

Özgürlük Filosu, toplam 11 gemiyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Filo, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne uygulanan insanlık dışı ablukayı kırma kararlılığını da taşıyor.

 

11:00 03 Ekim 2025

İSRAİL'DEN SİVİL TEKNEYE BASKIN

Gazza ablukasını delmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun en küçük gemisi Marinette teknesine A Haber canlı yayınında katil İsrail askerleri baskın düzenledi.

İsrail’in işgal gemileri içinde 4 Türk aktivistin de bulunduğu Gazze yolundaki Marinette gemisine saldırdı. O anlar A haber canlı yayınına yansıdı. Tekneden son anda A Haber’de bağlanan aktivist Emine Güneş, “Çok hızlı şekilde üstümüze geliyorlar.” dedi.

Emine Güneş bu sözlerden sonra yayınından ayrılmak zorunda kaldı. İsrail haydutlarının saldırısından hemen önce telefonları suya attılar. .

 

09:00 03 Ekim 2025

"VATANDAŞLARIN DURUMU TAKİP EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." denildi.

 

