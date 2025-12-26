Gözler Refah’ta umutlar sınırda! Gazze’de yaralıların tedavisi için kritik bekleyiş

26 Aralık 2025, Cuma

Gazze'de her gün yeni bir trajediye uyanan Filistinli ailelerin dramı yürekleri dağlıyor. İsrail ordusunun saldırılarında bacaklarından ağır yaralanan Muhammed Ebu Assi, 6 kişilik ailesiyle birlikte sığındığı derme çatma çadırda tedavi bekliyor. Bölgeye 'sarı hat' çekilmesi nedeniyle evine dönemeyen, sınır kapılarının kapalı olması yüzünden ise tıbbi yardıma ulaşamayan talihsiz adam, her geçen saniye şiddetli ağrılarla boğuşuyor. İşte Gazze'nin kalbinden yükselen o acı dolu feryat..

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2025 08:53
KAÇARKEN ROKETLERİN HEDEFİ OLDU

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti, yine bir insanlık dramına ev sahipliği yapıyor. Beni Süheyla bölgesindeki saldırılardan kaçarak canını kurtarmaya çalışan Muhammed Ebu Assi, İsrail ordusunun fırlattığı roketten saçılan şarapnel parçalarıyla bacaklarından ağır yaralandı. Ailesini kurtarmaya çalışırken kendi hayatı kararan Ebu Assi, eşi Hitam ve altı çocuğuyla birlikte yerinden edildi.

İLAÇ YOK, TIBBİ MALZEME YOK, ACI ŞİDDETLİ!

Gazze'deki sağlık sisteminin tamamen çökmesi ve sınır kapılarının kapalı olması, yaralılar için adeta bir ölüm fermanına dönüştü. İlaç ve tıbbi malzemelerin girişine izin verilmemesi nedeniyle Muhammed'in tedavisi yarıda kesildi. Her geçen gün yaraları enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşıya kalan talihsiz adam, dindirilemeyen şiddetli ağrılarla pençeleşiyor. Çadırın içindeki yokluk, dışarıdaki saldırılardan daha ağır bir yük bindiriyor Muhammed'in omuzlarına.

EVİNE DÖNEMİYOR: "SARI HAT" ENGELİ

Muhammed ve ailesi için trajedi sadece yaralanmakla bitmedi. İşgalci İsrail ordusunun bölgeyi "sarı hat" olarak ilan etmesi, binlerce Filistinli gibi Ebu Assi ailesinin de evlerine dönüş yolunu kapattı. Sakat kalan bacakları nedeniyle hareket etmekte zorlanan talihsiz baba, ailesiyle birlikte sokak ortasına kurdukları derme çatma çadırın önünde çaresizce bekliyor. Bir zamanlar ailesinin tek geçim kaynağı olan o bacaklar, şimdi Muhammed için en büyük acı kaynağı haline gelmiş durumda.

TEK UMUT REFAH SINIR KAPISI

Ailesinin gözleri önünde her gün biraz daha eriyen Muhammed Ebu Assi'nin tek bir hayali var: Yeniden yürüyebilmek ve çocuklarına bakabilmek. Ancak bu hayalin gerçekleşmesi için tek bir şart var:

Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce açılması. Muhammed, dünyanın bu sessizliğine inat, kendisine uzanacak bir yardım elini ve sınırın ötesindeki tedavi imkanlarına ulaşabilmeyi bekliyor.

