26 Aralık 2025, Cuma
Gözler Refah’ta umutlar sınırda! Gazze’de yaralıların tedavisi için kritik bekleyiş
Gazze'de her gün yeni bir trajediye uyanan Filistinli ailelerin dramı yürekleri dağlıyor. İsrail ordusunun saldırılarında bacaklarından ağır yaralanan Muhammed Ebu Assi, 6 kişilik ailesiyle birlikte sığındığı derme çatma çadırda tedavi bekliyor. Bölgeye 'sarı hat' çekilmesi nedeniyle evine dönemeyen, sınır kapılarının kapalı olması yüzünden ise tıbbi yardıma ulaşamayan talihsiz adam, her geçen saniye şiddetli ağrılarla boğuşuyor. İşte Gazze'nin kalbinden yükselen o acı dolu feryat..
Giriş Tarihi: 26.12.2025 08:53