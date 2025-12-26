Gözler Refah’ta umutlar sınırda! Gazze’de yaralıların tedavisi için kritik bekleyiş

EVİNE DÖNEMİYOR: "SARI HAT" ENGELİ

Muhammed ve ailesi için trajedi sadece yaralanmakla bitmedi. İşgalci İsrail ordusunun bölgeyi "sarı hat" olarak ilan etmesi, binlerce Filistinli gibi Ebu Assi ailesinin de evlerine dönüş yolunu kapattı. Sakat kalan bacakları nedeniyle hareket etmekte zorlanan talihsiz baba, ailesiyle birlikte sokak ortasına kurdukları derme çatma çadırın önünde çaresizce bekliyor. Bir zamanlar ailesinin tek geçim kaynağı olan o bacaklar, şimdi Muhammed için en büyük acı kaynağı haline gelmiş durumda.