Aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail çıplak arama yaptı!

İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. İçinde 36’sı Türk toplam 137 aktivistin bulunduğu bilinen uçak saat 15.40’ta İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İsrail’in alıkoyduğu isimler arasında yer alan aktivist Ayçin Kantoğlu İsrail'in çıplak arama yaptığını ifade etti.

