04 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları 137 Sumud Aktivisti İstanbul'a geldi! "Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir"
137 Sumud Aktivisti İstanbul’a geldi! Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir

137 Sumud Aktivisti İstanbul'a geldi! "Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 21:46
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, 137 Sumud aktivistinin İstanbul'a gelmesinin ardından bölgede yaşanan coşkuya ilişkin önemli bilgiler verdi. Solidarite sınır tanımıyor diyen Karataş, A Haber canlı yayınında konuşarak direnişin yalnızca Filistinli masum halk için değil tüm dünyanın meselesi haline geldiğini söyledi.
