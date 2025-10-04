137 Sumud Aktivisti İstanbul'a geldi! "Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir"

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, 137 Sumud aktivistinin İstanbul'a gelmesinin ardından bölgede yaşanan coşkuya ilişkin önemli bilgiler verdi. Solidarite sınır tanımıyor diyen Karataş, A Haber canlı yayınında konuşarak direnişin yalnızca Filistinli masum halk için değil tüm dünyanın meselesi haline geldiğini söyledi.