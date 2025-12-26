Diyarbakır’daki sır cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı | Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu

CİNAYETİ AYDINLATMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Sabah'ın haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın talimatıyla cinayetin çözülmesi için özel ekip kuruldu. Çalışmalar kapsamında, bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Genç kadının cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.