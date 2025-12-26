Viral
Galeri
Viral Tıkla
Diyarbakır'daki sır cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı | Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu
Diyarbakır'daki sır cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı | Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan olayda, 8'inci kattaki dairesine gelen ev sahibi, evde karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü. Yapılan incelemede, bir odada bulunan çöp poşeti içerisinde genç bir kadının cansız bedeni bulundu. Cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğu tespit edilirken, soruşturmanın ilerlemesiyle olayın perde arkası da ortaya çıktı. Genç kızın, cesedin bulunduğu sitenin kapıcısı olan sevgilisi Siraç K. tarafından başına demirle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:13