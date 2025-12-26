Viral Galeri Viral Tıkla Diyarbakır'daki sır cinayet çözüldü! Katil bakın kim çıktı | Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan olayda, 8'inci kattaki dairesine gelen ev sahibi, evde karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü. Yapılan incelemede, bir odada bulunan çöp poşeti içerisinde genç bir kadının cansız bedeni bulundu. Cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğu tespit edilirken, soruşturmanın ilerlemesiyle olayın perde arkası da ortaya çıktı. Genç kızın, cesedin bulunduğu sitenin kapıcısı olan sevgilisi Siraç K. tarafından başına demirle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:13
Kan donduran olayın adresi Diyarbakır'dı. Yenişehir'de Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye giden mülk sahibi, kan donduran manzarayla karşılaştı. Evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinden kadın cesedi çıktı!

EŞİ 1 GÜN ÖNCE İHBARDA BULUNMUŞ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin, bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun'a ait olduğu tespit edildi.

Genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin Durgun'un eşinin ifadesine başvuruldu.

CİNAYETİ AYDINLATMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Sabah'ın haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın talimatıyla cinayetin çözülmesi için özel ekip kuruldu. Çalışmalar kapsamında, bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Genç kadının cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

CESEDİNİN BULUNDUĞU EVE TAKSİ İLE GİTMİŞ

Ekiplerin geniş kapsamlı çalışması sonucunda talihsiz Sümeyye'nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Gelen ihbar ve özel ekibin çalışması sonucu, genç kadının en son taksi ile gittiği yer belirlendi.

