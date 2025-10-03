03 Ekim 2025, Cuma
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede! İsrail alıkoyduğu aktivistler işte burada tutuluyor
Simud filosundan kaçırılan aktivistler Negev Çölü'nde, Gazze ile Mısır arasında, Mısır sınırına yaklaşık 30 KM mesafede bulunan Kesdiot Hapishanesi'nde. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt Kesdiot Hapishanesi önünden son durumu aktardı.