Aktivistler Adli Tıp kontrolleri sona erdi: Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular

Katil İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu’na ait teknelerde bulunan, 36’sı Türk toplam 137 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul’a indi. Aktivistler, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Muayenelerin ardından aktivist İkbal Gülpınar ile TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber’e açıklamalarda bulundu.

