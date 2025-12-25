Haberler Liste Haberleri "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “"Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 23:05
MERSERİZE KELİMESİNİN KÖKENİ HANGİSİNDEN GELMEKTEDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Aralık tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliğine verilen ad olan "merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliğine verilen ad olan "merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?

A: İngiliz bir bilim insanından

B: Marmara Denizi'nden

C: Alman bir otomobil markasından

D: Rize ilinden

Cevap: A

