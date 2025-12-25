Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Aralık tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliğine verilen ad olan "merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliğine verilen ad olan "merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?

A: İngiliz bir bilim insanından

B: Marmara Denizi'nden

C: Alman bir otomobil markasından

D: Rize ilinden

Cevap: A