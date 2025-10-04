Türk aktivistler yurda döndü! Karşılama duygu dolu anlara sahne oldu

Katil İsrail'in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta Barcelona’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı yasa dışı baskın sonucunda, sadece yardım taşımak isteyen aktivistler alıkonularak mahkûm edildi. Götürüldükleri cezaevinde kötü koşullar altında tutulan 36’sı Türk olmak üzere toplam 137 kişi, yurda geri getirildi. Havalimanında aktivistlerle onları karşılamaya gelenler arasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar, "Zulme karşı hep dik durdular, çünkü arkalarında Allah vardı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN