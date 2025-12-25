Haberler Liste Haberleri Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangi ülke Soğuk Savaş döneminde "Doğu Bloku" ya da "Batı Bloku" içerisinde yer almamış bir "Üçüncü Dünya Ülkesi"dir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 23:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 23:26
HANGİ ÜLKE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DOĞU BLOKU YA DA BATI BLOKU İÇERİSİNDE YER ALMAMIŞ BİR ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Aralık tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi ülke Soğuk Savaş döneminde "Doğu Bloku" ya da "Batı Bloku" içerisinde yer almamış bir "Üçüncü Dünya Ülkesi"dir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangi ülke Soğuk Savaş döneminde "Doğu Bloku" ya da "Batı Bloku" içerisinde yer almamış bir "Üçüncü Dünya Ülkesi"dir?

A: İsveç

B: İspanya

C: Norveç

D: Pakistan

Cevap: A

