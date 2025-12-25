Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Aralık tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi ülke Soğuk Savaş döneminde "Doğu Bloku" ya da "Batı Bloku" içerisinde yer almamış bir "Üçüncü Dünya Ülkesi"dir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangi ülke Soğuk Savaş döneminde "Doğu Bloku" ya da "Batı Bloku" içerisinde yer almamış bir "Üçüncü Dünya Ülkesi"dir?

A: İsveç

B: İspanya

C: Norveç

D: Pakistan

Cevap: A