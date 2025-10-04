04 Ekim 2025, Cumartesi

Tahliyesi gerçekleşen 36’sı Türk 137 aktivist İstanbul’da!

Tahliyesi gerçekleşen 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 16:21
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasadışı baskında esir aldığı Türk aktivistlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklama yaptı. Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir." dedi. Gelen son dakika haberine göre; 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı. son gelişmeleride A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
