Haberler Dünya Videoları Sahadan sıcak bilgiler A Haber'de
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 23:40
Farklı ülkelerden yola çıkan ve aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu yaklaşık 500 aktivistin olduğu Sumud filosu, Gazze'ye ulaşmaya çalışırken uluslararası sularda İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail güçlerinin tazyikli su ve silahlarla durdurduğu filodaki gemilerin yarısına el koyduğu ve aktivistleri gözaltına aldığı bildirildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod'dan aktardı.
