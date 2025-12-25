Hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "1937'de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 1937'de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?

A: Abdülhak Hamit Tarhan

B: Ömer Seyfettin

C: Tevfik Fikret

D: Yahya Kemal Beyatlı

Cevap: A