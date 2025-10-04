Adli Tıp’a getirilen Sumud aktivistleri A Haber’e konuştu: O abluka kırılacak

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi. 137 aktivist, sağlık muayeneleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilirken o anları ise A Haber ekipleri görüntüledi. Aktivistlerden Semanur Sönmez A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a konuşarak, "İnşallah o abluka kırılacak. İsrail zulmü son bulacak. İsrail'in ne kadar korkak olduğunu gördük " dedi.