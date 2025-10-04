04 Ekim 2025, Cumartesi

Adli Tıp'a getirilen Sumud aktivistleri A Haber'e konuştu: O abluka kırılacak
Adli Tıp’a getirilen Sumud aktivistleri A Haber’e konuştu: O abluka kırılacak

Adli Tıp'a getirilen Sumud aktivistleri A Haber'e konuştu: O abluka kırılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 19:47
Güncelleme:04.10.2025 20:18
İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi. 137 aktivist, sağlık muayeneleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilirken o anları ise A Haber ekipleri görüntüledi. Aktivistlerden Semanur Sönmez A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a konuşarak, "İnşallah o abluka kırılacak. İsrail zulmü son bulacak. İsrail'in ne kadar korkak olduğunu gördük " dedi.
