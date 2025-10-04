Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail korkuyor!

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, katil İsrail'in artık yalnızlaştığını ve panik içinde olduğunu söyledi. Bayraktar, "Öyle büyük bir zulüm ki artık bunu normalleştirmemeliyiz" diyerek tüm dünyaya net bir mesaj verdi.

