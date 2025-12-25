Haberler Liste Haberleri Dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 25.12.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:46
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Aralık tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "UNICEF verilerine göre dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: UNICEF verilerine göre dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?

A: Yarısı

B: 1,5 katı

C: 3 katı

D: 5 katı

Cevap: B

