Viral Galeri Viral Tıkla Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 25 Aralık 2025 akşamında yayına katılan 20 yaşındaki yarışmacı, karşısına ilk etapta çıkan matematik sorusuyla ecel terleri dökerken 100 bin TL'lik beyin yakan soruya da yanıt verdi. İşte Milyoner'de çıkan o soru...

Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 01:36
Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine dikkat çeken anlara sahne oldu. 25 Aralık 2025 tarihli bölümde yarışmaya katılan 20 yaşındaki genç yarışmacı, henüz ilk etapta karşılaştığı matematik sorusuyla zor anlar yaşarken, 100 bin TL'lik "beyin yakan" soruya verdiği yanıtla izleyicilerin ilgisini üzerine çekti.

Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

6'INCI SORUDA ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Özel Eğitim Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Muhammet Akdeniz, aslen Muş'lu oluğunu söyledi. 9 yıldır ise Kocaeli'de oturduğunu belirten Akdeniz, birçok spor dalı ile ilgilendiğini belirtti.

MİLYONER'DE BEYİN YAKAN SORU ECEL TERLERİ DÖKTÜRDÜ
Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

6'ncı soruda matematik sorusu karşısına çıkan yarışmacı zor anlar yaşadı.

O SORUDA ECEL TERLERİ DÖKTÜ

"Üç katının karesi 225 olan sayı kaçtır?"

A: 5

B: 15

C: 25

D: 50

Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

Soruyu cevaplamak 45 saniyesi bulunan Akdeniz, burada telefon jokerini kullandı. Burada arkadaşı Ömer Faruk Mercan'a soran yarışmacı, soruyu anlatsa da Mercan, B yanıtını verdi. Ancak emin olmadığını söyledi.

Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

Yarışmacı son saniyelerde hesaplamaya çalışsa da süreyi yetiştiremeyince risk alarak B şıkkında son karar kıldı.

SON DAKİKA