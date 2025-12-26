Ecel terleri dökülen an! Milyoner’de son saniye kararı

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine dikkat çeken anlara sahne oldu. 25 Aralık 2025 tarihli bölümde yarışmaya katılan 20 yaşındaki genç yarışmacı, henüz ilk etapta karşılaştığı matematik sorusuyla zor anlar yaşarken, 100 bin TL'lik "beyin yakan" soruya verdiği yanıtla izleyicilerin ilgisini üzerine çekti.