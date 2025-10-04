Aktivist Ercan: Greta Thunberg’e İsrail tarafından işkence edildi

Aktivist Sait Ercan, ünlü aktivist Greta Thunberg’e işkence yapılığını ve yerlerde süründürüp zorla İsrail bayrağını öptürüldüğünü söyledi. Aktivist Ercan, "Hatırlarsınız, bir önceki Medlin gemisinde İsrail, ünlü aktivist Greta Thunberg’i sandviçle karşılamıştı. Bu şekilde dünyaya ‘zararsız bir ülkeyiz’ imajı vermeye çalışmışlardı. Ancak bu kez işler çok farklıydı. Greta'nın başını zorla tutup, İsrail bayrağına doğru eğilmesi için baskı yaptılar. Psikolojik ve fiziksel işkence uyguladılar." dedi.

