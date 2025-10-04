04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Aktivist Ercan: Greta Thunberg'e İsrail tarafından işkence edildi
Aktivist Ercan: Greta Thunberg’e İsrail tarafından işkence edildi

Aktivist Ercan: Greta Thunberg'e İsrail tarafından işkence edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 22:48
Güncelleme:04.10.2025 22:48
Aktivist Sait Ercan, ünlü aktivist Greta Thunberg’e işkence yapılığını ve yerlerde süründürüp zorla İsrail bayrağını öptürüldüğünü söyledi. Aktivist Ercan, "Hatırlarsınız, bir önceki Medlin gemisinde İsrail, ünlü aktivist Greta Thunberg’i sandviçle karşılamıştı. Bu şekilde dünyaya ‘zararsız bir ülkeyiz’ imajı vermeye çalışmışlardı. Ancak bu kez işler çok farklıydı. Greta'nın başını zorla tutup, İsrail bayrağına doğru eğilmesi için baskı yaptılar. Psikolojik ve fiziksel işkence uyguladılar." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aktivist Ercan: Greta Thunberg’e İsrail tarafından işkence edildi
Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular
"Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular"
Greta Thunberg’e İsrail tarafından işkence edildi
"Greta Thunberg'e İsrail tarafından işkence edildi"
A Haber’de çarpıcı analiz: İsrail’in Demir Kubbe’den sonra deniz kubbesi de aşıldı
A Haber'de çarpıcı analiz: İsrail'in Demir Kubbe'den sonra deniz kubbesi de aşıldı
137 Sumud Aktivisti İstanbul’a geldi! Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir
137 Sumud Aktivisti İstanbul'a geldi! "Direniş yalnızca Filistinlilerin değil tüm dünyanın meselesidir"
Adli Tıp’a getirilen Sumud aktivistleri A Haber’de
Adli Tıp'a getirilen Sumud aktivistleri A Haber'de
Aktivist Tommy İslam’la şereflendi!
Aktivist Tommy İslam'la şereflendi!
Türk aktivistler yurda döndü
Türk aktivistler yurda döndü
İsrail çıplak arama yaptı!
"İsrail çıplak arama yaptı!"
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail korkuyor!
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail korkuyor!
Bütün dünyaya İsrail’in ne kadar zalim olduğunu gösterdik
" Bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik"
Teşekkürler cesur yürekler!
Teşekkürler cesur yürekler!
Tahliyesi gerçekleşen 36’sı Türk 137 aktivist İstanbul’da!
Tahliyesi gerçekleşen 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da!
Daha Fazla Video Göster