Kahve ve çikolata tüketenler dikkat! Vücutta "histamin patlaması" yapıyor: Yağ yakımını durdurup depoluyor

BÖLGESEL "YAĞ HAPSİ" BAŞLIYOR
Özellikle bacak, basen ve alt karın bölgesindeki inatçı kiloların sorumlusu histamin olabilir. Öztürk, histamin artışının dolaşımı bozduğunu ifade ederek, "Bölgesel kan dolaşımı bozulur, dokulara giden oksijen azalır. Oksijen gitmeyen bölgede yağ yakımı gerçekleşmez. Bu bölgeler zamanla 'yağ hapsine' girer. Sorun kalori fazlası değil, hücresel düzeyde kilitlenmedir. Kişi diyetine uymasına rağmen özellikle alt bedeninde incelme göremez. Buradaki sorun irade eksikliği değil, histamin kaynaklı yağ hapsidir." dedi.