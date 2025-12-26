Yaşam

Kahve ve çikolata tüketenler dikkat! Vücutta "histamin patlaması" yapıyor: Yağ yakımını durdurup depoluyor

Milyonların vazgeçilmezi olan kahve ve çikolata ikilisi hakkında ezber bozan bir uyarı geldi! Prof. Dr. Barış Öztürk, bu iki lezzetin birlikte tüketilmesinin vücutta ani bir 'histamin patlamasına' yol açtığını belirterek, 'Vücut kendini koruma moduna alıyor, yağ yakımını tamamen durduruyor' dedi. İşte bölgesel kiloların arkasındaki o gizli tehlike...

VÜCUT ALARM MODUNA GEÇİYOR: YAĞ YAKMA, DEPOLA!

Kahve ve çikolata bir araya geldiğinde vücutta biyolojik bir fırtına kopuyor. Prof. Dr. Barış Öztürk, bu ikilinin yarattığı etkiyi, "Kahve ve çikolata birlikte alındığında vücutta ani bir histamin patlaması yaşanır. Histamin yükseldiğinde vücut kendini koruma moduna alır. Koruma modundaki bir vücut asla yağ yakmaz, aksine hayatta kalma içgüdüsüyle yağ depolamayı tercih eder." sözleri ile anlattı.

BÖLGESEL "YAĞ HAPSİ" BAŞLIYOR

Özellikle bacak, basen ve alt karın bölgesindeki inatçı kiloların sorumlusu histamin olabilir. Öztürk, histamin artışının dolaşımı bozduğunu ifade ederek, "Bölgesel kan dolaşımı bozulur, dokulara giden oksijen azalır. Oksijen gitmeyen bölgede yağ yakımı gerçekleşmez. Bu bölgeler zamanla 'yağ hapsine' girer. Sorun kalori fazlası değil, hücresel düzeyde kilitlenmedir. Kişi diyetine uymasına rağmen özellikle alt bedeninde incelme göremez. Buradaki sorun irade eksikliği değil, histamin kaynaklı yağ hapsidir." dedi.

ERTESİ GÜN TARTIDA KENDİNİ GÖSTERİYOR

Bu biyolojik yanıtın bazen hemen, bazen de bir gün sonra fark edildiğini belirten Öztürk, lipödemi olanları ve insülin direnciyle mücadele edenleri özellikle uyardı. Pantolon paçalarındaki sıkışma veya aynadaki ödem görüntüsünün "histamin yükü"nün bir işareti olabileceğini hatırlattı.

KAHVE VE ÇİKOLATA NEDEN BİRLİKTE "MASUM" DEĞİL?

Peki, bu iki gıda tek başına değil de neden birlikte tehlikeli? Prof. Dr. Öztürk, "Kahve aslında histamin içermez ancak vücuttaki histamini parçalayan sistemi yavaşlatır. Çikolata ise fermente yapısı nedeniyle doğrudan yüksek histamin yükler. İkisi birleştiğinde vücudun histamini temizleme kapasitesi çöker. Çözüm her şeyi yasaklamak değil, bu tetikleyicileri fark edip doğru kombinasyonları öğrenmektir." ifadeleriyle nedenini açıkladı.

İNSÜLİN DENGESİ ALT ÜST OLUYOR

Histamin patlaması sadece yağ depolamakla kalmıyor, aynı zamanda hormonların dilini de değiştiriyor. Prof. Dr. Barış Öztürk, insülin direncinin bu yolla tetiklendiğine dikkat çekerek, "Histamin yükseldiğinde insülin sinyalleri sağlıklı iletilemez. Hücre glikozu doğru kullanamaz. Vücut 'yak' sinyali yerine 'sakla' sinyalini verir. Bu alarm hali sinir sistemini de etkiler; kan şekeri dalgalanır ve beyin hızlı rahatlama isteyerek duygusal yeme atağı başlatır." ifadelerini kullandı.