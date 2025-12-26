Kahve ve çikolata tüketenler dikkat! Vücutta "histamin patlaması" yapıyor: Yağ yakımını durdurup depoluyor

KAHVE VE ÇİKOLATA NEDEN BİRLİKTE "MASUM" DEĞİL?

Peki, bu iki gıda tek başına değil de neden birlikte tehlikeli? Prof. Dr. Öztürk, "Kahve aslında histamin içermez ancak vücuttaki histamini parçalayan sistemi yavaşlatır. Çikolata ise fermente yapısı nedeniyle doğrudan yüksek histamin yükler. İkisi birleştiğinde vücudun histamini temizleme kapasitesi çöker. Çözüm her şeyi yasaklamak değil, bu tetikleyicileri fark edip doğru kombinasyonları öğrenmektir." ifadeleriyle nedenini açıkladı.