04 Ekim 2025, Cumartesi

Aktivistlerin eve dönüş yolculuğu burada başladı!

Aktivistlerin eve dönüş yolculuğu burada başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 14:37
İsrail tarafından zorla alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu serbest bırakıldı ve özel bir uçakla yurda döndü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, aktivistlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi'ne en yakın noktadan, Necef Çölü'ndeki askeri üsten tahliye operasyonunun perde arkasını anbean aktardı.
